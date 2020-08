Salvini fischiato a La Spezia la prende bene come sempre

Salvini ieri era in Liguria. Dopo aver fatto l’ennesima figuraccia non mettendosi la mascherina durante la visita a una fabbrica di yogurt a Varese Ligure il leader della Lega si è spostato a La Spezia dove ha tenuto il suo solito comizio. Il Capitano ha ricevuto dei fischi e come sempre ha trovato il modo di difendere la democrazia alla sua solita maniera. Ovvero bene ma non benissimo.

Non si capisce infatti perché secondo Salvini le persone che lo fischiano hanno una mamma e un papà che hanno fallito la loro missione educativa, anzi un “genitore 1 e genitore 2”, come aggiunge polemicamente. I “fischiettatori” come li chiama non hanno diritto secondo il leghista di esprimere la propria opinione ma “devono andare a lavorare” perché “sono comunisti con il Rolex”. Da vero boomer ha parlato di un brano di Fedez che ormai non ricorda neanche chi ce l’ha nella playlist di Spotify e ha aggiunto un altro mantra da diversamente giovane “se volete i clandestini portateveli a casa vostra, coccolateli, pagateli e dategli da mangiare”. Forse Salvini dovrebbe però capire che non è solo chi lo fischia in piazza ad essere stufo dei suoi slogan inconcludenti. Pochi giorni fa Ilvo Diamanti su Repubblica mostrava i numeri di Demos & PI che segnalano un calo significativo dei consensi “elettorali” per la Lega e “personali” per Salvini. Rispetto a luglio 2019, infatti, la “stima elettorale” della Lega è calata sensibilmente. Dal 34-35%, di un anno fa, è scesa al 29% a marzo 2020 e ancor più in seguito. Fino ad attestarsi intorno al 25-26%, negli ultimi mesi. Una parabola che si riproduce nell’indice di popolarità del suo Capo. La fiducia verso Salvini, infatti, dopo aver superato il 50% un anno fa, in seguito ha ripiegato fino a scendere, negli ultimi mesi, sotto il 40%

Che cosa pensa di fare con tutti i “fischiettatori” d’Italia?