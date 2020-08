Salvini senza mascherina nella fabbrica di yogurt, ma la Lega cancella la foto

Vi ricordate la storia di Salvini che annusa il formaggio nel caseificio in Toscana? Come sempre il Capitano che dice di rispettare le norme sulle mascherine (salvo poi essere cazziato da chi ha il titolo per farlo) era stato beccato in flagrante in un luogo chiuso e addirittura in un laboratorio di alimenti a non rispettarle. Anzi le foto le aveva pubblicate proprio lui:

“In visita al caseificio Busti, territorio pisano. Qui un gemellaggio fra Toscana e Sicilia: pecorino coi pistacchi di Bronte. Viva l’Italia!” aveva scritto. I proprietari della fabbrica sommersi dalle polemiche avevano poi fatto sapere che la forma di pecorino annusata era stata regalata a Salvini e quindi nessuno avrebbe rischiato di averne un pezzo in frigo. Ma di certo il Capitano non ha fatto una bella figura, nonostante abbia negato fino alla morte di aver sbagliato. Oggi il leader della Lega è in visita ad un paese in provincia di La Spezia, Varese Ligure. E dopo aver pubblicato la solita diretta in cui in piazza con il solito grandangolo dice le solite cose, si è recato in una fabbrica di yogurt biologico, la “Ars Food”. I solerti social media della Lega hanno seguito tutto e pubblicato in tempo reale la visita. Forse troppo in tempo reale. Infatti è sfuggito loro qualcosa che non andava postato su Facebook. Di cosa si tratta? Dell’ennesima figuraccia di Salvini senza mascherina in un luogo in cui vengono preparati alimenti:

L’errore è stato però corretto in men che non si dica (la foto non è più raggiungibile come potete controllare qui). Ma rimane comunque una traccia dello sbaglio che i leghisti speravano nessuno notasse:

Chissà se appena fatte le foto Salvini poi la mascherina se l’è tenuta o l’ha tolta appena ha potuto.

Leggi anche: Salvini come Er Faina non ha capito a cosa servono le mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6