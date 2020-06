Le fregnacce di Salvini sui contagi del Lazio che hanno superato la Lombardia

Dev’essere davvero difficile essere consapevoli di non sapere di cosa si stia parlando eppure essere costretti a farlo. Per fortuna questo problema non ce l’ha Matteo Salvini, il quale proprio ieri a Radio Radio ha detto: “Vedo le aperture dei siti dei giornali. E se fossi un De Luca qualsiasi direi che oggi i dati del contagio in Lazio hanno superato la Lombardia. Ma io dico, purtroppo, e che non c’è niente da festeggiare, se ne esce tutti insieme”. È evidente che il Capitano, se dice che i dati del contagio in Lazio hanno superato la Lombardia, non ci capisce nulla ed è quindi totalmente inconsapevole di dire fregnacce. Questi infatti sono i numeri del Coronavirus di ieri in Lombardia forniti dalla Regione nel suo bollettino:

Questi invece sono i numeri di riepilogo del Lazio, dove ieri c’erano in più 9 casi positivi, di cui sei a Roma: tra loro un’infermiera legata al focolaio dell’Irccs San Raffaele Pisana e un giovane di Pomezia rientrato dal Messico. Intanto continuano ad aumentare i guariti che salgono di 14 nelle ultime 24 ore, arrivando a 6.181 totali, che sono oltre sei volte il numero degli attuali positivi. Quattro ieri i decessi. Quanto al focolaio del San Raffaele ha raggiunto attualmente un totale di 114 casi positivi e 6 morti.

Ora, è evidente che se ieri nell’intera regione Lazio ci sono stati 9 positivi in più mentre nella sola Mantova se ne sono registrati 12, soltanto uno come Salvini potrebbe sostenere che i contagi nel Lazio hanno superato quelli in Lombardia. In realtà, come abbiamo spiegato, è l’indice di contagio del Lazio che ieri ha superato quello della Lombardia a causa dei focolai, nel frattempo tenuti sotto controllo, della Garbatella e del San Raffaele. Ma pretendere che Salvini capisca cos’è l’indice di contagio è inutile. Al massimo se lo faccia spiegare da Gallera.

