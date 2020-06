Ci sono 154 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 in Lombardia oggi 19 giugno secondo i dati forniti dalla Regione nel suo bollettino. Di questi, 94 sono determinati da tamponi eseguito dopo i test sierologici: “Si tratta quindi di persone con sintomatologia pregressa, il cui esito del tampone è risultato ‘debolmente positivo’”, scrive la Regione. Otto casi invece sono riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari. Stabili le presenze nei reparti di terapia intensiva (60 pazienti), mentre continua a calare il numero dei ricoveri (1.537, 136 meno di ieri)”.

Lombardia: i dati del coronavirus del 19 giugno

I tamponi effettuati sono 10464 e dall’inizio della pandemia il totale dei positivi è 92675. Stabili i pazienti in terapia intensiva (60) mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di 136 unità a 1537. I decessi sono diciotto. I guariti o dimessi sono 741 in più. Ieri, con 11.475 tamponi, c’erano stati 216 positivi e 36 morti.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, Milano ha 43 positivi in più di cui 22 in città ed è la provincia con il più alto incremento di positivi. Segue Bergamo con 32, Brescia con 21 e Mantova con 12. Otto sono i positivi a Como, sette a Monza, Varese e Pavia, sei a Cremona, tre a Lecco e Sondrio e due a Lodi.

Attualmente il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella settimana dall’8 al 14 giugno, infatti, secondo il monitoraggio dell’Iss l’indice Rt è passato a 1,12 più alto di quello della Lombardia che si attesta allo 0,82. La Lombardia è in discesa rispetto alla settimana precedente, ma sempre in cima insieme alla Liguria nella classifica delle regioni italiane con l’Rt più alto.

