Salvini e la chiusura dei negozi che non esiste

Nell’eroico tentativo di superare sé stesso nella capacità di mettere in circolazione fake news, ieri Matteo Salvini ha pubblicato un video su Twitter in cui accusa a più riprese il governo di aver chiuso “i negozi” quando il provvedimento del governo vale per sale da ballo e discoteche, come recita l’ordinanza pubblicata ieri dal ministero della Salute: “sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

Nel video Salvini dice che il governo “cambia un’altra volta idea” e “torna a chiudere locali e negozi mentre il virus arriva dall’estero”, ovvero dai “clandestini” che arrivano in Italia attraverso gli sbarchi autonomi o sbarchi fantasma che nemmeno lui, quando era al ministero dell’Interno, è mai riuscito a fermare. Come abbiamo già raccontato, dal 1 gennaio al 1 settembre 2019 (un periodo nel quale il ministro dell’Interno era un certo Matteo Salvini) in Italia sono sbarcati 5.025 migranti (tutti mentre Salvini era al governo). Di questi però solo 472 sono arrivati a bordo delle imbarcazioni delle ONG. Gli altri 4.553 sono arrivati in un altro modo. All’epoca, mentre Salvini ingaggiava furiose battaglie di chiacchiere con le ONG, si arrivava con i barchini che hanno una curiosa caratteristica: non possono essere respinti perché quando vengono avvistati si trovano già nelle acque italiane e non è possibile ingaggiare una tarantella con Malta tirando fuori il centimetro per misurare la distanza dal “porto sicuro” più vicino. Di questi Salvini non parlava quando era ministro. Ma oggi che è all’opposizione li usa per far abboccare i gonzi.

