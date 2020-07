Come Salvini manipola un video di uno sbarco “fantasma” per farvi indignare

Con la correttezza istituzionale di chi studia da statista, la pagina facebook del Capitano pubblica un video girato sulla spiaggia a Marina di Ragusa a cui aggiunge musica africana di sottofondo rispetto all’originale e cerca di far credere che le persone che sono sbarcate siano scappate e sfuggite alla polizia per accusare il governo di complicità. Ma non è così. Vediamo cosa è successo veramente

Con l’eleganza e la correttezza istituzionale di chi studia da statista, la pagina facebook di Matteo Salvini pubblica questo video girato sulla spiaggia a Marina di Ragusa in cui prima di tutto aggiunge musica africana di sottofondo rispetto all’originale perché così fa simpatia, ma soprattutto cerca di far credere che le persone che sono sbarcate siano scappate e sfuggite alla polizia per accusare il governo di complicità.

In realtà, come riportano tutte le agenzie di stampa, tutte le persone che sono scese dalla barca sono state rintracciate:

Sbarco autonomo in località Casuzze nel Ragusano. Questa mattina, quando e’ stato individuato un gommone, polizia e carabinieri si sono messi alla ricerca delle persone che si trovavano a bordo. Dalle prime informazioni, confermate da fonti ufficiali, si tratterebbe di una quarantina di persone. Lo sbarco e’ avvenuto tra Caucana e Casuzze (Ragusa). Si tratta di un piccolo peschereccio di legno di una decina di metri, con una cabina al centro. Dalla imbarcazione sono scesi una quarantina di migranti, a pochi metri dalla battigia, in acque basse. I migranti si sono dileguati a piedi ma sono stati rintracciati dalle forze polizia che erano state allertate. Intanto arrivano segnalazioni dai cittadini per avvistamenti in zona. (AGI) Sbarco sulla spiaggia del commissario Montalbano mentre i turisti fanno il bagno a mare. E’ accaduto questa mattina quando una piccola imbarcazione con a bordo una quarantina di migranti tunisini ha raggiunto la spiaggia e gli extracomunitari sono scesi per raggiungere di corsa la battigia. A quel punto è iniziato il fuggi fuggi dalla spiaggia dei bagnanti. Qualcuno ha anche immortalato lo sbarco. Lo sbarco di migranti è avvenuto nella frazione di Casuzze. Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì si dice “preoccupato”. I migranti sono stati tutti fermati e identificati. (AdnKronos)

Ora, è evidente che se il governo fosse “complice”, come dice la pagina fb di Salvini, quelle persone non sarebbero state rintracciate. In più, come facciamo da un po’, dobbiamo segnalare che in questo, come in altri casi, si tratta di “sbarchi autonomi” che non si possono in alcun modo respingere anche se c’è chi, soffiando sul fuoco, dice il contrario. Giusto un esempio per dare l’esatta dimensione del fenomeno: dal 1 gennaio al 1 settembre 2019 (un periodo nel quale il ministro dell’Interno era un certo Matteo Salvini) in Italia sono sbarcati 5.025 migranti (tutti mentre Salvini era al governo). Di questi però solo 472 sono arrivati a bordo delle imbarcazioni delle ONG. Gli altri 4.553 sono arrivati in un altro modo. All’epoca, mentre Salvini ingaggiava furiose battaglie di chiacchiere con le ONG, si arrivava con i barchini che hanno una curiosa caratteristica: non possono essere respinti perché quando vengono avvistati si trovano già nelle acque italiane e non è possibile ingaggiare una tarantella con Malta tirando fuori il centimetro per misurare la distanza dal “porto sicuro” più vicino. Di questi Salvini non parlava quando era ministro. Ma oggi che è all’opposizione li usa per far abboccare i gonzi.