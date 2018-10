Salvini contro il decreto che salva le case abusive a Ischia

Oggi Matteo Salvini ha rilasciato una curiosa intervista a Carmelo Lopapa, inviato di Repubblica in Russia dove il vicepremier è tornato a promettere di bloccare le sanzioni a Mosca mentre il suo governo continua tranquillamente a votare a favore. Nel colloquio Salvini prima annuncia che sta pensando di guidare il fronte populista alle elezioni europee – gli ultimi rumors davano in corsa Jimmy Akesson per quel posto – e poi sostiene di voler bloccare la parte sulle case abusive di Ischia che sta nel decreto Genova, volute dal MoVimento 5 Stelle in nome dell’abusivismo di necessità paracula:

Ormai ha messo l’elmetto. Sta pensando di guidare a maggio il “fronte della libertà”, come avete definito con Marine Le Pen la costellazione dei partiti sovranisti? Sarà il candidato populista alla presidenza della Commissione?

«È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall’Italia». E lei che farà?

«In questo periodo tra manovra, Europa, immigrati, non ho avuto tempo e modo per valutare la proposta. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso». I suoi alleati sovranisti, i Paesi di Visegrad, i duri euroscettici, non è che la stiano aiutando più di tanto, sul terreno dell’immigrazione come sui conti. Strana alleanza.

«L’Italia finora ha fatto da sola, è vero. Ma qualcosa si muove da qualche tempo. Con gli amici polacchi e ungheresi ho avviato personalmente un dialogo. Stiamo lavorando. Anche sui vincoli contabili».