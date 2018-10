Il condono per Ischia nel decreto Genova

Sergio Rizzo su Repubblica racconta oggi che è sputata una parolina magica nel decreto per Genova, e quella parola è condono. Non fiscale, però, altrimenti lo chiameremmo “pace” e avremmo un sacco di piccolifàns giubilanti nei commenti delle pagine Facebook a dire che è tutt’apposto. No, il condono è edilizio:

E questo, invece, che cos’è?

L’articolo 25 del decreto Genova dispone che le domande di condono edilizio ancora pendenti nell’isola di Ischia riguardanti gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma dell’agosto 2017 vengano definite entro sei mesi. La cosa riguarda tutti i condoni edilizi: quello di Bettino Craxi del 1985 e quelli di Silvio Berlusconi del 1994 e del 2003. In un Paese nel quale vige lo scandalo di milioni di pratiche di sanatoria edilizia ancora inevase da decenni, cosa ci sarebbe di strano nel dare una mano almeno ai terremotati?

C’è però qualcosa che non torna. Nel medesimo articolo 25, c’è scritto infatti che “per la definizione delle istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47”. E perché applicare alle domande per i condoni Berlusconi del 1994 e del 2003 “esclusivamente” i parametri del condono Craxi del 1985? Forse perché quelli consentirebbero di regolarizzare abusi superiori rispetto a quelli ammessi dai condoni successivi? E perché non c’è scritto che cosa ne sarà delle domande di sanatoria che non dovessero venire accolte? La materia è complessa, e necessita di una spiegazione chiara, anche e soprattutto alla luce della situazione dei terremotati: ai quali, sia chiaro, non va negato alcun diritto. Nella legalità, ovvio. C’è già, tuttavia, chi come i verdi Angelo Bonelli e Claudia Mannino (ex deputata 5S) agita lo spettro dell’incostituzionalità: vedremo.