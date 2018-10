Jimmie Åkesson: la carta di Salvini per le elezioni europee

È Jimmie Åkesson la carta segreta di Matteo Salvini per sparigliare alle elezioni europee. La Stampa racconta oggi in un retroscena a firma di Amedeo La Mattina che la Lega si prepara a una candidatura unica con il cartello dei populisti europei. E con un leader ben riconoscibile:

Il dialogo è aperto pure con Alternative für Deutschland, che già il 14 ottobre potrebbe avere una buona affermazione in Baviera. Non è un caso che Salvini abbia sbarrato la strada ai rimpatri dei migranti registrati in Italia e poi fuggiti in Germania che il ministro dell’Interno Horst Seehofer vuole rimandare nel nostro Paese.

È una carta che la Cdu bavarese sta tentando di giocare proprio per evitare la sconfitta e fermare Alternative für Deutschland. «Perché dovrei aiutare i miei avversari politici legati alla Merkel», dice Salvini che vorrebbe indebolire i Popolari e dopo le europee trattare con loro un accordo di potere per governare insieme nella Commissione Ue.