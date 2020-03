Come Salvini approfitta dell’emergenza Coronavirus per strumentalizzare Mattarella

Matteo Salvini non ha ancora finito le giravolte sul Coronavirus ma in compenso ha riacquistato l’uso della parola e, contemporaneamente – come succede a Feltri e Sgarbi – la facoltà di dire fregnacce. E così oggi approfitta in un’intervista a Libero per rimettersi in pari con la quota di frescacce e recuperare il tempo perduto, strumentalizzando la risposta di Sergio Mattarella a Christine Lagarde dopo la cretinissima uscita della presidente della Banca Centrale Europea.

Nell’ordine: è talmente vero che le regioni abbiano gestito bene l’emergenza Coronavirus che Attilio Fontana andava fino all’altroieri in giro a dire che era una semplice influenza, mentre Luca Zaia ha cambiato idea un centinaio di volte sulla gestione dell’epidemia in Veneto, passando dal chiudere tutto al riaprire tutto e tornando poi al chiudere tutto come se niente fosse.

Infine Salvini confonde appositamente Unione Europea e Banca Centrale Europea, ma la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen si è mossa – proprio dopo le parole di Mattarella – per assicurare sostegno alle economie europee nella crisi del Coronavirus. Il Cazzaro Verde colpisce ancora.

We will do whatever is necessary to support the Europeans and the European economy.

Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l’économie européenne.

Wir werden alles Mögliche unternehmen, die Europäer und die europäische Wirtschaft zu stützen. pic.twitter.com/DliFreyUXq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 13, 2020