Per Sabrina Ferilli non c’è nessun caso Bibbiano

Sabrina Ferilli, intervistata oggi da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, accende la giornata dei patridioti dicendo chiaro e tondo che non c’è nessun caso Bibbiano proprio mentre il M5S va all’attacco anche della Lega e in tutta Italia le sedi del Partito Democratico vengono vandalizzate in nome dello slogan “Parlateci di Bibbiano”:

“Io non credo che esista un caso Bibbiano. A Bibbiano bisogna capire chi ha sbagliato e in che termini, ma quello che è accaduto lì è quello che probabilmente è accaduto nella Bassa modenese e in tanti altri centri e tribunali d’Italia. Il problema non è il luogo, ma la metodologia utilizzata da questi psicologi per interrogare i bambini sui presunti abusi. Esiste un caso Foti quindi. Credo di sì, Claudio Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema.

Il caso Lucanto, per esempio, ha dimostrato che non è così, perché la cugina di Angela mentì. Lì ci furono gli psicologi ma anche il pm Pietro Forno che prese un abbaglio. Ecco, Forno è stato protagonista di vari errori giudiziari in fatto di abusi sessuali. C’era anche in lui, credo, un’idea rischiosa, suggestiva che dietro alla denuncia di un bambino ci fosse sempre una verità assoluta. L’idea di “fare pulizia” spazzando via tutto è pericolosa, la famiglia Lucanto da questo metodo è stata massacrata e con lei tante altre famiglie”.