Adesivi con la scritta ‘Parlateci di Bibbiano‘ sono comparsi nella notte sulla porta della sede regionale del Pd, a Torino, in via Masserano. Analoghi adesivi sono stati trovati anche su alcuni muri di Venaria (Torino), sempre vicino alla sede locale del Pd. “Sono volantini privi di firma, da codardi. Se qualcuno crede davvero che il Pd sia responsabile dei fatti di Bibbiano, ci metta la faccia – dice il segretario regionale dem Paolo Furia – Questa è l’ennesima fake news, una delle tante create ad hoc in questo periodo per addormentare la gente, per travolgere i cittadini e sviarli dai veri temi”.

«Parlateci di Bibbiano»: le sedi del PD vandalizzate a Roma e a Torino

L’episodio è stato denunciato alla Digos; le telecamere di sicurezza davanti alla sede potrebbero avere ripreso gli autori del gesto. “Il Pd è dalla parte dei minori, delle famiglie, ha fiducia nella magistratura e nei servizi sociali – ha sottolineato il segretario regionale dem Paolo Furia – e fare di tutta l’erba un fascio non solo è contro il Pd ma contro l’intero sistema dei servizi sociali che in molti casi sono costretti a intervenire pur con enorme sofferenza”. “Ovviamente ogni abuso se accertato va punito nell’interesse dei minori ma questa è una strategia per far passare il Pd responsabile di tutto. Un volantino senza firma è da codardi se qualcuno ritiene che il Pd sia colpevole per la questione di Bibbiano abbia il coraggio di metterci la firma”, ha concluso Furia.

La stessa cosa è accaduta a Roma. “Sui muri esterni delle sezioni Portuense (Municipio XI) e Casalotti (Municipio XIII) abbiamo trovato alcuni adesivi riportanti la scritta ‘Parlateci di Bibbiano’, peraltro con una grafica molto simile a quella dello striscione esposto qualche giorno fa durante il Consiglio regionale dai consiglieri della Lega, e altri adesivi con una foto della Sindaca Virginia Raggi e la scritta ‘Il problema di Roma è Casapound’. Sulla serranda della sezione di Montespaccato (Municipio XIII) ‘Parlateci di Bibbiano’ è stato scritto con la bomboletta spray,”, quanto denunciano in una nota Gianluca Lanzi ed Enzo Cuozzo, rispettivamente segretario del Municipio XI e segretario del Municipio XIII.

Una sede del PD è stata imbrattata in modo simile anche ad Anguillara.

