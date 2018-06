Roma Metropolitane, a rischio stipendi e bolletta della luce

Si riaccende il caso Roma Metropolitane. Il 30 marzo la società andava verso la liquidazione, poi fermata dall’intervento del Comune di Roma che aveva assicurato il suo intervento. Pasquale Cialdini, l’amministratore unico di Roma Metropolitane, ha fatto però sapere che le delibere che dovevano sanare la situazione non sono state formalizzate e a ha comunicato tutto a mezzo stampa:

In una nota inviata ai lavoratori si legge lo sfogo del numero uno della controllata: «A tutt’oggi le delibere relative ai debiti pregressi e al nuovo contratto di servizio, indispensabili per procedere agli incassi degli importi per la sostenibilità economica della società, non sono state formalizzate.

In assenza di tale provvista economica, è ormai evidente che non sarà possibile procedere al pagamento degli stipendi previsto per il 27 del mese, oltre a quello della bolletta della corrente elettrica in scadenza il prossimo 5 luglio, con il conseguente blocco delle attività». Le lettere inviate alla sindaca e al dipartimento Partecipate del Comune sono rimaste senza risposta.