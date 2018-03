Roma Metropolitane si avvia verso la liquidazione. Ieri è arrivata la rottura tra l’amministratore delegato Pasquale Cialdini, nominato dalla Giunta Raggi nel 2016, e il Comune di Roma. Ieri l’assessore alle partecipate Alessandro Gennaro, che ha preso il posto di Colomban qualche tempo fa e nel frattempo sembra anche lui avviato verso l’uscita, ha inviato una lettera per chiedere il rinvio dell’assemblea dei soci. L’azienda che si occupa della progettazione delle metropolitane di Roma non approva un bilancio dal 2015 e da tempo rischia la soppressione. Stamattina Cialdini è stato convocato all’assessorato alla Mobilità.

Roma Metropolitane verso la liquidazione?

Ieri la situazione è precipitata dopo che il Comune non si è presentato all’assemblea ma ha inviato una lettera con una bozza di convenzione in cui offriva 19,4 milioni di euro che è stata raccontata come una necessità “per ripianare i debiti, ma con l’accordo di una stretta sul personale e piani di produttività”: in realtà però nella lettera si richiama un documento del dipartimento della mobilità con la bozza di una nuova convenzione tra il Comune e la società: in base a questa Roma Metropolitana avrebbe uno stanziamento di fondi funzionale alla realizzazione delle infrastrutture contenute nel Piano della Mobilità Sostenibile (Pums): le due “funivie” Battistini-Casalotti e Magliana-Eur, l’ammodernamento delle linee A e B del metrò, il rifacimento della Termini-Giardinetti, il prolungamento di B e B1, le linee tramviarie e, ovviamente, la continuazione della Metro C.

Roma Metropolitane però non ha debiti ma crediti, tanto che nei giorni scorsi aveva inviato una diffida al Comune che precede il decreto ingiuntivo proprio per ricevere i fondi promessi e deliberati fuori bilancio ma mai arrivati dal Campidoglio. Proprio per questo dopo l’arrivo della lettera del Comune nel corso del consiglio di amministrazione è partita una riunione a oltranza con i revisori dei conti per mettere in liquidazione la società.

I lavori per i trasporti di Roma a rischio

Oggi quindi potrebbe essere la giornata decisiva per i 150 lavoratori di RM ma anche per i tanti dossier sulle infrastrutture che la giunta ha progettato. I lavori per la Metro C, le funivie della Magliana e di Casalotti e l’ammodernamento delle linee A e B della Metropolitana, per cui il ministero dei trasporti ha stanziato 420 milioni e che rischiano di finire direttamente persi. Senza contare le liti in tribunale con i costruttori.

In mattinata si capirà se Cialdini è stato convocato per un tentativo estremo di mediazione oppure se la situazione è destinata a precipitare.