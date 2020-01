Roberto Calderoli: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo

In molti nella Lega si chiedono come mai abbiano fatto una legge sul taglio dei parlamentari che avrebbe dovuto essere applicata dopo un salto di legislatura, garantendo così l’elezione di un migliaio tra onorevoli e senatori, ma alla fine il salto non si farà. In moltissimi nella Lega si chiedono anche perché abbiano fatto votare ai consigli regionali una richiesta di referendum per una nuova legge elettorale che però è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. La risposta è breve e concisa: Roberto Calderoli. Dopodiché, si può lasciare la parola a Marco Travaglio:

Un nome, una garanzia di catastrofe. Calderoli, in arte “Pota”, dentista di Bergamo Alta inopinatamente scambiato da 25 anni per un riformatore, vanta una collezione di fiaschi che nemmeno una cantina sociale. Un giorno, a Pontida, per sventare l’avvento dell’euro, s’inventò il tallero padano, detto “calderòlo”. Quando il pataccaro Igor Marini fu accolto con tutti gli onori in commissione Telekom Serbia come “s up e r te s ti m o ne ” delle tangenti a Prodi, Fassino e Dini sui conti “Mortadella”,“Cicogna”e“Ranocchio”, fu il Pota a garantire sulla sua attendibilità, definendolo “una persona di una memoria che fa impallidire Pico della Mirandola, intelligente, sveglia e preparata”. Infatti Marini fu arrestato per essersi inventato tutto. […]

Poco dopo, il cavadenti padano sfornò la più indecente legge elettorale della storia dell’umanità prima dell’arrivo di Renzi. Infatti lui stesso,conoscendola, la definì “una porcata”(per gli amici Porcellum, ovviamente fulminata dalla Consulta). E, conoscendosi, confidò al Corriere : “Su di me non avrei scommesso un euro”. Ma gli altri sì, anche se lui faceva di tutto per metterli sull’avviso: come la sera che apparve al Tg1 e si aprì la camicia mostrando in mondovisione una canotta con una vignetta anti-Maometto, che nel giro di 48 ore provocò una rivolta a Bengasi, 11 morti dinanzi al consolato italiano e le sue immediate dimissioni da ministro delle Riforme.