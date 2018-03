Roberta Lombardi non va al confronto RAI tra i candidati alla Regione Lazio

Roberta Lombardi non si è presentata al confronto RAI tra i candidati alla Regione Lazio che è stato organizzato dal Tg Regionale del Lazio e andrà in onda oggi pomeriggio alle 15 e 15. La candidata presidente di Regione, che ieri ha presentato la sua “squadra” di governo, non ha preso parte al confronto con gli altri otto candidati, tra cui Nicola Zingaretti, Sergio Pirozzi e Stefano Parisi.

La candidata pentastellata alla presidenza della Regione Lazio è stata l’unica aspirante governatrice a non partecipare al confronto al Tgr Lazio, che andrà in onda nel pomeriggio. Il suo staff successivamente ha fatto sapere con una nota stampa il motivo del rifiuto: “Ringraziamo il Tgr e il direttore Fontana per la loro professionalità, ma un confronto a 9 non è un confronto. Dai veri confronti Zingaretti è sempre scappato: Sky ne aveva proposto uno a 4 e il presidente uscente non ha accettato. Noi oggi siamo in piazza, preferiamo confrontarci con i cittadini piuttosto che andare in tv. Questione di stile”.