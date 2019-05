Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi di carcere il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette Spese pazze in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Rixi, all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Edoardo Rixi condannato, la bomba sul governo è servita

La bomba Rixi sul governo è quindi esplosa. Il viceministro durante la campagna elettorale era stato nominato dal MoVimento 5 Stelle perché volevano cacciarlo dal governo. La Lega aveva risposto picche. Proprio oggi del caso Rixi aveva parlato il suo “gemello” Siri, che il governo l’ha già salutato: “Intanto aspettiamo che ci sia una sentenza. Mi auguro che venga riconosciuta la sua innocenza. Secondo me anche se sarà una sentenza di condanna non deve dimettersi. Una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio. Non credo proprio che Salvini sarà d’accordo con un’eventuale richiesta di dimissioni”.

Rixi era stato indagato per le spese pazze in Liguria quando era vice di Salvini, scatenando così la reazione del Capitano. La sua difesa è già costata a Salvini l’accusa di vilipendio nei confronti della magistratura. Nella legge anti-corruzione c’era una norma che poteva salvarlo dal processo, ma alla fine è stata cassata. Quando era consigliere regionale in Liguria è stato coinvolto nelle inchieste sulle spese pazze. Insieme ad altri due consiglieri regionali, Francesco Bruzzone e Maurizio Torterolo, è accusato di peculato per le spese sostenuti con i fondi del gruppo consiliare tra il 2010 e il 2012. Anomalie sarebbero state riscontrate nella rendicontazione di cene e pranzi, viaggi avvenuti nei fine settimana e spese di parcheggio.

Rixi e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Secondo la procura, Rixi avrebbe tra l’altro approvato i rendiconti delle spese senza verificare se fossero attinenti al ruolo di consigliere. Tra le spese contestate, anche rimborsi di viaggi sostenuti da collaboratori ma le cui pezze giustificative erano a nome dei consiglieri per complessivi 30 mila euro.

Erano state acquistate ostriche, gratta e vinci, viaggi. La difesa aveva chiesto l’assoluzione o, in alternativa, la condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato prescritto. Il Tribunale di Genova, oltre alla condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione, ha inflitto al viceministro Edoardo Rixi anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ora la Lega vuole che Rixi resti al suo posto, il M5S vuole che venga cacciato. Chi vincerà?

