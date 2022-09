"Abbiamo scritto la storia", Giorgia Meloni celebra la sua vittoria

Le prime proiezioni avevano confermato quanto indicato (con piccole variazioni) dai primi exit-poll (e dai sondaggi delle scorse settimane): il centrodestra ha ottenuto la maggioranza in Italia. A trainare la coalizione è stato il partito guidato da Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia – che si appresta a diventare il primo Presidente del consiglio donna della nostra Repubblica. I dati non sono ancora definitivi, ma mancano poche migliaia di sezioni da scrutinare. Ma il risultato delle elezioni Politiche del 2022 non è in discussione. Ora si dovrà attendere solo la conta finale per la suddivisione dei seggi (con il sistema misto, maggioritario-proporzionale, che darà una direzione ancor più precisa alla formazione del prossimo Parlamento).

Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia GRAZIE! 🇮🇹 pic.twitter.com/DabIIuhORK — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 26, 2022

Risultato elezioni, Fratelli d’Italia primo partito: vince il centrodestra

Quest’ultimo dettaglio non è una questione di lana caprina. Perché in base ai risultati – in particolare quello legato ai seggi uninominali – si capirà se il centrodestra avrà la maggioranza assoluta (quella dei 2/3 sia alla Camera che al Senato), potendo così procedere con le modifiche alla Costituzione (in particolare sul tema del “Presidenzialismo”) senza dover passare per un referendum.

“Oggi abbiamo scritto la storia.

Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.

A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi.

Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia”.

Queste la parole con cui Giorgia Meloni ha voluto celebrare il risultato elezioni. Una vittoria storica per Fratelli d’Italia e per la destra italiana che non aveva mai ottenuto numeri così alti da quanto l’Italia è diventata una Repubblica (e non è un caso che la CNN abbia raccontato l’esito del voto italiano con un titolo emblematico: “Meloni si avvia ad essere la premier più a destra dai tempi di Mussolini”). E con oltre il 44% dei consensi, il prossimo Parlamento sarà nettamente colorato dei colori del centrodestra. Con FdI di gran lunga primo partito (mentre la Lega arranca sotto al 9%, tallonata da Forza Italia). Alla Camera e al Senato, dunque, ci sarà una netta ed evidente maggioranza. Con il Partito Democratico che si è fermato poco sopra il 19%, 26% in coalizione) che dovrà riflettere sugli errori – spesso comunicativi – fatti nel corso degli anni.