La vittoria di Giorgia Meloni: il Centrodestra ha la maggioranza sia alla Camera sia al Senato

Ormai è ufficiale: Giorgia Meloni è la vera dominatrice di queste elezioni politiche e porta il Centrodestra (nonostante Salvini) alla vittoria. Per il Centrosinistra il tracollo è lampante, mentre il M5S può dirsi soddisfatto.

Elezioni 2022: i numeri delle prime proiezioni

Dopo la diffusione dei primi exit poll, c’era grande attesa per le proiezioni di voto, che rappresentano le prime “vere” stime del risultato finale delle elezioni in quanto basate sui dati reali dei primi risultati provenienti dai seggi durante le operazioni di scrutinio. E il quadro fornito da esse conferma di fatto quanto “anticipato” dagli exit poll.

Stando alla proiezione di Opinio Rai, FdI è al 24.6%, il Pd al 19,4%, il M5S al 16.5%, la Lega all’8.5%, Forza Italia all’8%, Azione/Italia Viva al 7.3%, Verdi/SI al 3.5%, +Europa al 2.9%, Italexit al 2%, Unione Popolare all’1.4%, Noi Moderati all’1,1%. Al Senato, quindi, la coalizione di Centrodestra è al 42,2% mentre quella di Centrosinistra è al 26,4%

In base a una prima proiezione Tecné per Quarta Repubblica su Rete quattro, invece, il Centrodestra è al 41,5%, il Centrosinistra al 26,1% e il M5S al 16,8%. Seguono Azione-Italia Viva al 6,9% e Italexit all’1,4%.

Mentre secondo la prima proiezione Swg sul Senato per La7 (copertura 11%) la coalizione del centrodestra è in testa al 43,3%, la coalizione del Centrosinistra è al 25,4%, il M5S è al 17%, Calenda-Italia Viva al 7,9%. Per quanto riguarda i partiti del centrodestra: FdI al 26%, Lega a 8,4%, Forza Italia al 7,9%, Noi Moderati 1%. Per i partiti del centrosinistra: Pd al 18,1%, Alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, +Europa al 3,1% e Impegno Civico allo 0,6%.

“Secondo il nostro instant poll per @SkyTG24 a superare lo sbarramento del 3% nella parte proporzionale sarebbero 7 liste: FdI, Pd, M5S, Lega, FI, Az/Iv, Avs”, così, su Twitter, YouTrend.