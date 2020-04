Nella puntata di stasera Report si dedicherà alla campagna per le chiese aperte scoppiata in Italia alla vigilia di Pasqua, che in Italia è stata subito ripresa da Matteo Salvini. Il servizio spiega che a lanciare la campagna sono stati gli ultracattolici americani che hanno messo nel mirino da qualche tempo Papa Bergoglio. I media come Churchmilitant l’hanno lanciata e Breibart di Steve Bannon l’ha ripresa, prima che attraversassero l’oceano per sbarcare in Italia.

Report e la campagna “chiese aperte” contro Bergoglio da Forza Nuova a Salvini

Qui i primi a riprenderli sono stati quelli di Forza Nuova, con Roberto Fiore in prima linea. Con l’arrivo del Coronavirus il suo partito ha lanciato la teoria del complotto contro i cattolici, avallato dalle gerarchie vaticane. “La chiesa ha dovuto cedere ai poteri forti internazionali che le hanno imposto di non dire più messa”, dice Fiore nel video, ” E l’OMS è il cuore dell’operazione”. Su CitizenGo Forza Nuova ha lanciato una petizione che ha raccolto l’appoggio di Sgarbi, Taormina e altri.

“Più una persona è forte spiritualmente e più reagisce alle malattie”, dice Fiore. Poi è arrivato il Capitano: “Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria”, ha detto a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24 il leader della Lega. “Sostengo le richieste di coloro che chiedono, in maniera ordinata, composta e sanitariamente sicura, di farli entrare in chiesa. Far assistere per Pasqua, anche in tre, quattro o in cinque, alla messa di Pasqua. Si può andare dal tabaccaio perché senza sigarette non si sta, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre alla cura del corpo”. Il resto è storia.