Il governo Lega-M5S ha annunciato nel comunicato in cui faceva sapere che cancellava il numero chiuso a Medicina anche una riforma della Rc Auto, assicurazione che tutti gli italiani che possiedono una vettura pagano. «Per realizzare una Rc auto equa, con canoni differenziati rispetto al territorio si eliminano i vincoli di trasferimento della polizza da un assicuratore a un altro», è la formula un po’ criptica del comunicato.

RC Auto, come cambia: la tariffa unica

«Le assicurazioni Rc auto saranno eque finalmente, perché in alcuni posti si pagava davvero troppo», ha poi aggiunto Di Maio durante la giornata di ieri, purtroppo per l’ennesima volta senza spiegare in che modo cambieranno anche se il vicepremier ha puntato il dito contro le distinzioni territoriali che penalizzano i cittadini al Sud facendo loro pagare una tariffa più alta di quelli del Nord in base al rischio di zona. La novità sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la manovra. Si punterebbe dunque a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale.

Il Corriere della Sera però spiega che le simulazioni delle assicurazioni su una possibile variazione della tariffa unica ha portato sì a enucleare i vantaggi di chi vive al Sud, ma anche di far notare come cambierebbero le tariffe di quelli che vivono al Nord: a Napoli, per esempio, la Rc auto potrebbe scendere di più del 65%, mentre a Trento e Bolzano (dove peraltro si vota domenica prossima) salirebbero rispettivamente del 25 e del 40%. A Milano e Torino invece potrebbero scendere del 5%.

Da leggere: Tasse: cosa succede alla pressione fiscale con la Manovra del Popolo

Rc auto, come cambia: la scatola nera

C’è chi invece ipotizza una possibilità di riforma basata sulla scatola nera, ovvero quel dispositivo che registra le attività del veicolo e quindi le attitudini di guida del proprietario dell’automobile. Lo sconto è già obbligatorio per chi non provoca sinistri per un certo numero di anni, con una previsione di riduzione di premio aggiuntiva per i residenti in province con maggiori tassi di rischiosità. In sostanza si potrebbe pensare all’applicazione di sconti maggiori per gli assicurati in province più rischiose e probabilmente di sconti invece più leggeri in quelle più «virtuose»: si realizzerebbe così di fatto una diminuzione dei canoni al Sud e un aumento al Nord.

A nessuno sfugge che mentre la prima ipotesi è problematica e soprattutto rischia di far saltare i conti delle assicurazioni, per la seconda si può semplicemente ricorrere a un incentivo per piazzare la scatola nera in automobile, senza movimentare troppo il mercato e senza infilarsi in pericolosi giochi sui prezzi. Per questo è molto probabile che Di Maio & Co. propendano per la prima ipotesi.