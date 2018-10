Lo si legge chiaro e tondo nel comunicato che questa mattina il governo italiano ha fatto pubblicare sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri: “Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di accedere agli studi”. Un’affermazione perentoria e sicura che nel corso della mattinata è diventata una boutade.

La meravigliosa storia del governo che abolisce il numero chiuso a Medicina

In un tweet il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, che per ovvi motivi risalenti al decreto Lorenzin non si aspetta certo di essere confermato dall’esecutivo in quel ruolo, dice che si tratta di una decisione folle. Poi arriva la prima mazzata: a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti fa sapere che la decisione è stata presa a sua insaputa: “Voglio essere sincero, a me non risulta questa cosa. Farò le dovute verifiche ma non mi risulta nulla di simile”.

Verso mezzogiorno arriva la nota congiunta di Bussetti e di Giulia Grillo, ministra della Sanità e altra interessata al provvedimento: qui arriva una mezza retromarcia che però va letta tra le righe.

I Ministri Bussetti e Grillo hanno chiesto in sede di Consiglio dei Ministri di aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per medicina. Lo si apprende in una nota ufficiale che precisa quanto uscito oggi in alcuni siti che parlava di una abolizione del numero chiuso. “È un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza che il Governo intende onorare – si legge poi – Si tratta chiaramente di un percorso da iniziare già quest’anno per gradi. Per assicurare l’aumento dei posti disponibili e avviare un percorso condiviso, a breve sarà convocata una prima riunione con tutti i soggetti interessati a cominciare dalla Crui”.

Da leggere: Tasse: cosa succede alla pressione fiscale con la Manovra del Popolo

Come ti abolisco il numero chiuso a Medicina all’insaputa dei ministri

Alle 12,30 finalmente parla Palazzo Chigi: “In merito al superamento del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di Medicina, la Presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i Ministeri competenti e la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso”.

Nel contratto di governo siglato tra Lega e Movimento 5 Stelle nella parte in cui si illustrano le novità che verranno introdotte negli atenei si diceva: “Se da un lato potrà essere necessario aumentare il numero dei laureati in medicina, anche rivedendo il numero chiuso, dall’altro sarà necessario aumentare le borse di studio per gli specializzandi”. Insomma, il governo non ha abolito il numero chiuso, obiettivo di medio periodo, ma ha cominciato ad annunciarlo per portarsi a casa i risultati di breve periodo. Quelli elettorali.