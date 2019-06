La procura indaga sui fondi a Radio Padania. A Roma piazzale Clodio ha aperto un’inchiesta dopo un esposto del senatore rampante Alfonso Ciampolillo del MoVimento 5 Stelle. Dei fondi avevano parlato i giornali a gennaio, il ministero dello Sviluppo guidato da Luigi Di Maio aveva promesso l’apertura di un’inchiesta senza poi fare nulla. Racconta il Fatto:

Si tratta di circa 115 mila euro che fanno parte del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per le emittenti locali. “Non abbiamo ancora dato un euro, verificheremo. E comunque si tratta di un bando del 2017 del governo Gentiloni”, ha spiegato in quei giorni Di Maio. Mentre Matteo Salvini assicurava: “Radio Padania sarà trattata come tutti gli altri”.

Alla fine quei soldi non arriveranno mai e per volontà dell’emittente stessa, che ha fatto un passo indietro rinunciando ai fondi con una email inviata al Mise. La storia poteva chiudersi così, se non fosse che Ciampolillo è andato dai carabinieri (che poi hanno trasmesso l’esposto in Procura) per chiedere di verificare se ci sia stata una “tentata truffa”: “Anche se alla fine hanno fatto un passo indietro e non hanno ricevuto i contributi, comunque la richiesta c’è stata”, spiega il senatore M5S al Fatto.