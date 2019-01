In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore che va messa da parte per tirarla fuori tra qualche anno, il professor Pasquale Tridico, che si era sfilato dal governo Lega-M5S ma poi ci ha ripensato, annuncia che saranno un milione i posti di lavoro creati dal reddito di cittadinanza. Tridico, intervenuto ieri ad un videoforum organizzato dal Sole 24 ore, si basa sul presupposto che nella platea di 1,7 milioni di nuclei beneficiari potenziali del nuovo sussidio (in teoria oltre 4,9 milioni di persone), ci sia almeno un milione di soggetti occupabili tra la fine del primo ciclo (18 mesi) e l’attivazione del secondo. Anche per effetto dei robusti incentivi (da 5 a 18 mensilità) per le imprese che assumono e del meccanismo di penalizzazione che scatta in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro.

Un milione di posti di lavoro con il reddito di cittadinanza

Nell’intervista Tridico sostiene anche che l’effetto aggiuntivo sul Pil ammonta a poco più di 3 miliardi, pari allo 0,18% del Pil solo nel 2019, considerando che partiamo da aprile, sia come shock positivo sui consumi delle famiglie, sia come effetti sull’occupazione diretta dovuta agli investimenti sui centri per l’impiego. Ieri abbiamo visto come le previsioni di Mario Deaglio per l’Istituto Einaudi siano diverse. E il professore spiega anche come diventare navigator per il reddito di cittadinanza: «Verranno inquadrati come professional. Viene richiesta una laurea magistrale in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia, scienze della formazione. Per motivi di budget, avranno un contratto di collaborazione per due anni, con l’impegno del governo a stabilizzarli, come prevediamo per il personale precario Anpal. Tra i requisiti richiesti, si ragiona sull’esperienza di 2 anni di lavoro, contribuisce l’aver fatto il servizio civile».

E quando arriveranno i navigator? «A giorni si insedia alla presidenza Anpal, Domenico Parisi, a breve pubblicheremo una call sul portale dell’Agenzia con un avviso di 15 giorni, poi scatteranno le selezioni per titoli e colloqui. Ci attendiamo circa 50mila domande, entro aprile saranno assunti e la formazione si farà a turno. Mi rendo conto che i tempi sono stretti, ma senza intoppi, ritengo che l’operazione sia difficile, ma fattibile».

