Il militante leghista che dà un pugno alla telecamera a Pontida

In questo video pubblicato da Repubblica si possono ammirare i militanti leghisti a Pontida che aggrediscono un giornalista (Antonio Nasso) e la sua telecamera. “Vai via, adesso ci incazziamo. Sei un provocatore”, è il commento dei militanti leghisti alle prime domande sul prato di Pontida per l’annuale raduno del Carroccio. E poi un pugno sulla telecamera da parte di uno di loro al grido di: “Vai fuori dai coglioni”. Prima, una signora dice che il giornalista l’ha “incalzata” con le domande come se questa fosse una colpa.

