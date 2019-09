La pizza di Salvini (e l’intenditore Rotondi)

Gianfranco Rotondi, ex ministro del governo Berlusconi e democristiano doc, ieri ha sfottuto Matteo Salvini per la pizza che il Capitano ha mostrato ieri sera: trancio con cipolla e salame piccante.

Il dialogo è successivamente proseguito con varie spiegazioni su come deve essere la pizza e alcuni pronostici elettorali:

Salvini è stato (ma adesso ne parla meno) un fiero sostenitore dell’autonomia differenziata, che toglierebbe risorse al Sud ma prima che si firmassero gli accordi tra il governo Conte e le regioni che l’hanno chiesta (alcune lo hanno fatto spendendo prima soldi pubblici per un referendum tecnicamente inutile – Lombardia e Veneto – altri, come l’Emilia Romagna, tramite una raccomandata) ha fatto saltare il governo. Ciò nonostante, Rado Fonda, direttore della Swg, in un’intervista rilasciata a Italia Oggi ha spiegato che Salvini ha perso tra gli otto e i dieci punti percentuali nei sondaggi al Sud, pur rimanendo primo partito. Da luglio a oggi, il Carroccio ha bruciato dagli 8 ai 10 punti percentuali nelle regioni meridionali. Il doppio e più di quanto la Lega ha perso a livello nazionale.

