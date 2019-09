«La Lega ha perso dieci punti nei sondaggi al Sud»

Rado Fonda, direttore della Swg, nell’intervista con Italia Oggi, spiega che Matteo Salvini ha perso tra gli otto e i dieci punti percentuali nei sondaggi al Sud, pur rimanendo primo partito. Da luglio a oggi, il Carroccio ha bruciato dagli 8 ai 10 punti percentuali nelle regioni meridionali. Il doppio e più di quanto la Lega ha perso a livello nazionale.

Siamo al giro di boa del nuovo governo giallo-rosso. Chi esce più penalizzato da questo mese di crisi passato sull’ottovolante?

La Lega perde consensi, anche se resta saldamente il primo partito in Italia con il 33,6% dei consensi. Era al 38% il 29 luglio.

Salvini dove perde di più e in quale fascia di elettorato?

Perde tra i moderati. l’area di centro che lo aveva premiato per le politiche sull’immigrazione e la sicurezza. Perde molto al Sud, in media l’8-10%. Secondo le nostre stime potrebbe essere adesso al 17%. Che è comunque tanto per un partito che è stato tradizionalmente il partito del Nord. Ma segna un’inversione di tendenza.