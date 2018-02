Il M5S esulta per Pepe Mujica (che vota LeU)

In una giornata in cui è necessario cambiare discorso, il MoVimento 5 Stelle pubblica sul Blog delle Stelle una foto di Pepe Mujica e in un post a firma di Fabio Massimo Castaldo sostiene che sia un onore vederlo mentre legge i 20 punti dei grillini:

Un uomo che ha ispirato il mondo intero. Un uno che è sempre rimasto vicino al suo popolo, rinunciando persino a quasi tutto lo stipendio da presidente. Pepe ci ha fatto capire che un mondo diverso è possibile. Basta volerlo. Una nostra candidata e attivista all’estero è riuscita a raggiungerlo e a raccontargli cosa sta succedendo qui in Italia. Gli ha mostrato il nostro programma e gli ha spiegato tutti i 20 punti. Sono 20 punti chiari e semplici, senza futili promesse.

Come avevamo già raccontato l’8 febbraio scorso, la candidata che non viene citata nel post di Castaldo è Ivana Mainenti, già nota alle cronache per aver conquistato la candidatura in America Latina con il M5S grazie a tre voti. E, come avevamo scritto l’8 febbraio scorso, questo Pepe Mujica dev’essere sicuramente soltanto un omonimo del Pepe Mujica che il 30 gennaio scorso finiva in un video pubblicato dalla pagina facebook ufficiale di Liberi e Uguali, con tanto di stemma della formazione di Bersani, Fratoianni e Civati al petto.

«L’ex Presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica, ha rivolto un messaggio agli italiani nel mondo, richiamando i valori di giustizia, libertà e solidarietà per i quali vale la pena vivere. Sulla sua camicia si è posto di sua iniziativa il simbolo di Liberi e Uguali, la nuova forza politica nata in Italia per dare rappresentanza a quei valori», scriveva la pagina.