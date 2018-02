Pepe Mujica sta con LeU. Anzi no, con il M5S

Ivana Mainenti, candidata all’estero nel collegio dell’America Meridionale con tre voti per il MoVimento 5 Stelle, oggi ha però ricevuto una grande soddisfazione politica. Ha incontrato infatti l’ex presidente dell’Uruguay Pepe Mujica. “Ho voluto incontrare l’ex presidente dell’Uruguay per fargli conoscere i nostri 20 punti: gli sono piaciuti molto, mi ha detto che il Movimento è in linea con il suo pensiero”, dice lei all’ADN Kronos. Mainenti, di origini piemontesi, vive in Uruguay da molto tempo e gestisce un B&B a Montevideo. Oggi ha incontrato Mujica “per fargli conoscere il M5S e chiedergli cosa ne pensasse. Mi ha detto che il programma è interessante – racconta la candidata nel collegio estero – ma difficile da attuare vista la mentalità politica che c’è oggi”. Qual è il punto del programma 5 Stelle che Mujica ha apprezzato di più? “Il principio dei due mandati e a casa. Ha detto che se si comincia da lì, è la cosa più bella che si possa fare”.

Ora, questo Pepe Mujica dev’essere sicuramente soltanto un omonimo del Pepe Mujica che il 30 gennaio scorso finiva in un video pubblicato dalla pagina facebook ufficiale di Liberi e Uguali, con tanto di stemma della formazione di Bersani, Fratoianni e Civati al petto. «L’ex Presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica, ha rivolto un messaggio agli italiani nel mondo, richiamando i valori di giustizia, libertà e solidarietà per i quali vale la pena vivere. Sulla sua camicia si è posto di sua iniziativa il simbolo di Liberi e Uguali, la nuova forza politica nata in Italia per dare rappresentanza a quei valori», scriveva la pagina.

Ora quindi delle due l’una. O Pepe Mujica vota Bersani, o vota Di Maio. Oppure vota Di Maio alla Camera e Liberi e Uguali al Senato. Oppure ancora Pepe Mujica è semplicemente molto gentile. E la politica quindi non dovrebbe approfittarne…