Il «pene piccolo» che ha fatto arrabbiare Macron

Ci vuole proprio qualcuno che affronti il governo e i matusa con grinta e simpatica verve. Quella meravigliosa sagoma del sottosegretario Manlio Di Stefano sarà quindi contento di sapere che le battute, i frizzi, i lazzi, le fiale puzzolenti e la cingomma tra i capelli che caratterizzano la sua politica estera (soltanto ieri si è dovuto scusare con i produttori di mozzarelle per una battuta sulla TAV) stanno dando i risultati e gli effetti sperati. Monica Guerzoni riferisce sul Corriere della Sera oggi che nella recrudescenza dei rapporti tra Francia e Italia hanno pesato anche le “volgarità” all’indirizzo di Macron pronunciate da esponenti M5S:

Come ammettono serafici in casa Lega, «prendersela con la Francia funziona e per questo, in vista delle elezioni europee, il gioco continuerà». I parlamentari più vicini a Matteo Salvini spiegano la ruvidezza degli attacchi come una reazione alle uscite del presidente Macron. Il quale, per analogo interesse elettorale sul piano interno, avrebbe preso a bersaglio il «Capitano» del Carroccio perché è amico e alleato di Marine Le Pen.

Ma una simile crisi diplomatica non ha precedenti e ad innescarla, oltre a questioni squisitamente politiche, sarebbero state anche le battute volgari di alcuni esponenti del M5S all’indirizzo dell’Eliseo. Almeno nei toni, Salvini ha scelto di differenziarsi. «Non abbassiamo la testa — è la linea “istituzionale” del segretario leghista —. Però non vogliamo litigare con nessuno, siamo responsabili».Una preoccupazione che sembra assillare meno i vertici Cinque Stelle, convinti della necessità di procedere per colpi di scena anche clamorosi, pur di acquistare visibilità rispetto alla Lega.