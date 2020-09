L’asfaltata del PD al tweet della Lega sul comizio ad Albano Laziale

Una delle ultime battutone del repertorio di Salvini dice che lui invidia un’unica cosa al Partito Democratico: la capacità di mantenere il distanziamento sociale negli incontri pubblici per le campagne elettorali. Ed è proprio questo il tema di un tweet che la Lega ha pubblicato qualche ora fa confrontando la piazza del PD e quella del Capitano ad Albano Laziale:

Ed è arrivata una bella risposta del Partito Democratico, “una asfaltata”, come si dice in questi casi: “In alto, un partito che, al pari di cittadini, le regole le rispetta. In basso, il partito di un ex Ministro dell’Interno che considera dei fessi coloro che le regole le rispettano. Questa è l’unica differenza che noi vediamo”.

Ma il PD avrebbe anche potuto aggiungere che la Lega non ha mostrato tutto quello che è successo ad Albano quando Salvini è salito sul palco per il suo comizio. La Polizia, come spesso sta accadendo in questi giorni, ha fermato i contestatori del Capitano. E lui li ha anche presi in giro: “Sento un ronzare, ci sono le zanzare, i moscerini. Delle formiche rosse. Tranquilli, sono gli ultimi giorni”. La differenza è anche questa qua.