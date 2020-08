Salvini contestato ad Albano

Ogni volta che Salvini fa un comizio il copione è sempre lo stesso. Foto e video trionfalistici che mostrano folle che neanche a piazza S.Pietro, confronti con le “piazze vuote” del PD e annunci di cambiamento. Anche ad Albano Laziale il Capitano ha riproposto il solito repertorio:

Giovedì pomeriggio, Castelli Romani, Albano Laziale!

Proprio come alle Feste dell’Unità, o no? 🙂

Dai che anche qui alle elezioni comunali di settembre dopo 10 anni di PD si cambia! pic.twitter.com/90mjFntY4H — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 27, 2020

Poi però la realtà è che invece il Capitano viene accolto anche da numerosi contestatori. Che però, come è successo a Sapri, vengono tenuti ben lontani e non sono inquadrati in video e foto. Per farlo non viene utilizzato un cordone di sirurezza pagato dalla Lega, ma un numero rilevante di poliziotti che potrebbero fare qualcosa di più serio, come diceva Salvini, invece di perdere tempo a controllare gente che canta cori contro il leader della Lega. E’ successo anche ad Albano, come testimonia questo video di SKYtg24:

Matteo #Salvini è stato contestato mentre teneva un comizio ad Albano Laziale. Le immagini: https://t.co/uhrGAZGqDv pic.twitter.com/AxfwzYC3kH — Sky tg24 (@SkyTG24) August 27, 2020

E così mentre si fa scudo con la polizia Salvini dice dal palco ai contestatori: “Sento un ronzare, ci sono le zanzare, i moscerini. Delle formiche rosse. Tranquilli, sono gli ultimi giorni” mentre la Lega li mette alla gogna su Facebook con un video che accompagna con queste parole: “QUATTRO POVERETTI AD ALBANO LAZIALE CANTANO: “ODIO SALVINI!” E poi è la Lega a spargere odio… squallidi!”. Comodo eh?

