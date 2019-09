Il primo sondaggio sul partito di Renzi Italia Viva è quello diffuso ieri da Cartabianca, che gli attribuisce un non pregevolissimo 3,8%, ma è chiaro che ad oggi è troppo presto, vista l’accelerazione degli eventi degli ultimi giorni, per considerare come attendibili questo tipo di rilevazioni. È interessante comunque far notare che l’elettorato potenziale di questa ancora troppo recente rilevazione è quello del Partito Democratico in gran parte, ma è sostanzioso anche tra gli altri partiti e persino tra chi non votava.

Un altro sondaggio di Ixè ha riguardato invece la scelta di Renzi di lasciare il Partito Democratico: ha detto sì il 6% degli elettori del Partito Democratico, ha detto no l’85%. Ora bisognerebbe capire se tra quelli che hanno detto sì ci sono coloro che magari lo volevano già fuori da prima o no.

Nel dicembre scorso Il Sole 24 Ore aveva pubblicato una rilevazione di Winpoll Srls sul partito di Renzi, ovvero su un nuovo soggetto politico guidato dall’ex premier, e se quanti prendevano in considerazione l’idea di votarlo. Questi i risultati dell’epoca, anche se nel frattempo il quadro politico, che vede oggi al governo una coalizione M5S-PD nata proprio per iniziativa di Renzi, è profondamente cambiato.

Leggi anche: Come Renzi vuole fare il Salvini del governo giallorosso