“Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva“. Lo ha detto Matteo Renzi, arrivando a Porta Porta, conversando con Bruno Vespa. Alla fine quindi sia Azione Civile, rivendicato da Ingroia, sia Italia del sì, troppo vicino alla propaganda di Salvini, sono stati bocciati. “Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica”, ha continuato l’ex premier e segretario del PD.

Italia Viva: il nuovo partito di Renzi

Nella conversazione-anteprima pubblicata da Porta a Porta si sente Renzi annunciare il nuovo partito e il suo nome, ponendo l’accento sulle necessità “delle imprese, del Nord-Est, di chi vuole rilanciare l’Italia”. Quando gli chiedono se controllasse i gruppi parlamentari risponde: “Sono balle”, e continua: “I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero”. Poi continua: “Vado via io, torneranno D’Alema e gli altri… è uno scambio: va via un ex premier, arriva un ex premier… ma la verità è che il partito novecentesco non funziona più, c’è bisogno di una cosa divertente, che faccia entusiasmare”. Infine: “Il tema è parlare, non fare una cosa in politichese, antipatica, noiosa ma parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica”.

“Io voglio molto bene al popolo del Pd, per 7 anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che le polemiche, i litigi, le divisioni erano la quotidianità”. Nel corso della registrazione Renzi ha chiesto a Vespa di fargli fare un confronto con Salvini: “Mi faccia fare un confronto con Salvini visto che ora ha tanto tempo libero”. Il conduttore ha risposto: “Con molto piacere”. Ancora su Salvini: “Se avessi continuato a dire no a qualsiasi rapporto con i 5 stelle – prosegue – avrei consegnato l’Italia alla politica del Papeete. E penso che sarebbe stato un errore”. Poi qualche rilevazione sui numeri del suo nuovo partito: “Sono più di 40 i parlamentari che stanno con noi. 25 deputati e 15 senatori. Domani pomeriggio renderemo noti i nomi. Ci sarà un sottosegretario, non due”. Intanto Nicola Zingaretti su Facebook vuole raccogliere la sfida a viso aperto:

