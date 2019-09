La pagina facebook di Casapound chiusa da Facebook

La pagina facebook di Casapound e altri profili social dei Fascisti del Terzo Millennio sono stati chiusi da Facebook. La pagina che contava 277mila iscritti non è più raggiungibile. Sono stati cancellati anche i profili Instagram.

Anche il profilo di Simone Di Stefano non si trova più sul social network blu. Stamattina Di Stefano aveva annunciato la sua presenza alla manifestazione di Fratelli d’Italia e Lega a Montecitorio: “Sono in piazza anche io. Non è il momento di dividere, ma di unire. E costruire con ogni mezzo una rivolta popolare, culturale e democratica a questo osceno governo di usurpatori”. “Dobbiamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione ha bisogno di un’anima e di una visione chiara dello Stato e della nazione che vogliamo. Non solo immigrazione e tasse, ma anche la casa, il lavoro, i figli, i salari, lo Stato Sociale devono essere al centro di questa visione”, aveva scritto.

Anche la pagina del Primato Nazionale è stata chiusa da FB. Casapound aveva annunciato lo scioglimento del partito dopo i ripetuti fallimenti alle elezioni; poi i Fascisti del Terzo Millennio avevano ricominciato a fare politica in occasione del crollo del governo Conte e dell’addio di Salvini al ministero dell’Interno, pensando forse di poter spuntare di nuovo un ruolo politico. A parlare dal palco “contro” di piazza Montecitorio questa mattina c’era anche Valerio Benedetti, caporedattore della rivista sovranista e quotidiano online dell’area di CasaPound (l’editore è quello stesso Francesco Polacchi di Altaforte, finito nella bufera con il caso del libro-intervista a Matteo Salvini scoppiato al Salone di Torino). Benedetti è quello che qualche tempo fa scambiò un pezzo di satira di Andrea Marcenaro sul Foglio per vero. Anche la sua pagina faceboook è scomparsa dai social network. Spariti anche i profili di Marsella e Chiaraluce, consiglieri municipali a Ostia.

Il leader di Casapound Gianluca Iannone ha annunciato all’Adnkronos una class action parlando di atto discriminatorio dei colossi social. I profili Twitter invece sono ancora funzionanti.

