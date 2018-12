Minniti accompagna Renzi all’uscita del Partito Democratico

Diciotto giorni e addio. Marco Minniti ufficializza in un’intervista a Repubblica la rinuncia alla candidatura a segretario del Partito Democratico perché Matteo Renzi non lo ha esplicitamente appoggiato, dimostrando così che la sua partecipazione alle Primarie dipendeva dall’ex leader e dall’appoggio che pensava di ricevere dai renziani.

Nell’intervista Minniti sostiene di essersi ritirato perché c’erano troppi candidati e il rischio era che nessuno raggiungesse il 51% e a Claudio Tito lo ribadisce ben due volte: Renzi non c’entra nulla con il suo ritiro. In realtà, come sappiamo da molto tempo, il problema è che Renzi, secondo i rumors sempre più insistenti che circolavano in queste settimane, si stava preparando (per l’ennesima volta) all’uscita dal partito e alla nascita di una sua formazione politica. Questo ha convinto Minniti, che non ha caso parla in più occasioni di rischi per l’unità del partito, a mollare.

Ma forse il dato determinante è che Renzi non ha mai speso una parola in questi giorni per smentire la scissione?

«Le scissioni sono sempre un assillo. Sappiamo perfettamente che il Pd ha pagato un prezzo durissimo. Ha pagato un prezzo altissimo a congressi cominciati e mai finiti. Spero che non ci sia alcuna scissione, sarebbe un regalo ai nazionalpopulisti».

Qualcuno potrebbe dire che ha avuto paura.

«Paura? La mia storia personale dimostra che ho affrontato situazioni ben più impegnative di questa. Io lo faccio solo per il Pd. So che c’è il rischio di deludere chi ha deciso di concedermi un affidamento. Ma ci sono momenti in cui bisogna assumersi delle responsabilità personali. Per troppo tempo il partito si è adagiato su uno specchio deformato in cui ci si chiedeva “che faccio io?Un eccesso di personalizzazione. Ma il destino di un partito non può essere legato alle singole persone».

Nel Pd molti definivano “renziana” la sua candidatura. Lei ha rifiutato questa etichetta. Si aspettava una maggiore collaborazione dai renziani?

«La mia decisione è indipendente dall’affetto politico che si è manifestato. Io ero in campo per difendere il nucleo riformista del Pd e arrivare ad un esito legittimante. Il resto non esiste».