Matteo Renzi e Mara Carfagna protagonista nel suo partito

Matteo Renzi guarda a Mara Carfagna: “La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista”. In un retroscena pubblicato oggi sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa riporta alcune frasi attribuibili al leader di Italia Viva sul futuro del suo partito. Parole con cui l’ex premier dimostra di guardare con interesse, per il futuro della sua nuova creatura politica, all’esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

La Carfagna è attualmente in difficoltà nel partito che svolta a destra e con Berlusconi che va a manifestare con la Lega il 19 ottobre in una piazza in cui sarà presente anche Casapound. E infatti su Twitter è pieno di gente che le consiglia di andare con Renzi e di lasciare il centrodestra:

Nelle settimane scorse si era parlato della possibilità di lasciare il partito, ma lei aveva furiosamente smentito. Ora torna alla carica: “Ritrovarsi in piazza fianco a fianco con esponenti di estrema destra, che hanno annunciato la propria presenza sabato a San Giovanni, non potrebbe che creare difficoltà in chi, come me, ha vissuto e condiviso la storia e i valori rappresentati negli ultimi 25 anni da Forza Italia”, ha detto ieri. Salvini non ha risposto. Per ora.

Leggi anche: Come è finita la storia di Roberto Fico e della colf in nero