Mara Carfagna minaccia l’addio a Berlusconi

Mara Carfagna è sempre più ai ferri corti con il resto di Forza Italia. E ieri è andata a parlare con Silvio Berlusconi del suo “disagio”, prefigurando un addio che sarebbe doloroso come quello di Toti. Racconta oggi Carmelo Lopapa su Repubblica:

La vicepresidente della Camera non si è scomposta, non ha alzato la voce. Ma ieri pomeriggio ha preso un volo e al tramonto ha bussato al cancello di Villa San Martino, ad Arcore. Al suo fianco, il compagno Alessandro Ruben, ex deputato finiano. Quasi due ore a porte chiuse col padrone di casa, Silvio Berlusconi. L’ex ministra ha vuotato il sacco, stando a quanto emerso in serata dai racconti rimbalzati fino a Roma.

La sensazione, ha confessato, è di pagare perché «unica a dire le cose in faccia e ad andare contro la Lega».

Berlusconi è stato ad ascoltare a lungo e, come al solito, a smussare gli angoli. Assicura che per lei c’è sempre un posto in prima fila in Fi, che ha apprezzato l’iniziativa dell’altra sera (dopo aver chiamato decine di parlamentari per suggerire loro di non andare alla cena: invano). Stretta di mano e bacio finale, tutto – in apparenza – torna come prima. Ma Tajani, vicepresidente di Fi, sferzante: «La Carfagna? Era stata invitata come tutti, ma non mi occupo di correnti, né di delfini, l’unico leader è Berlusconi».