Massimo Ursino: due fermi e quattro denunce per l’aggressione all’esponente di Forza Nuova

Due persone sono state fermate e altre quattro denunciate per tentato omicidio in relazione all’aggressione di ieri sera compiuta da un gruppo di otto persone nei confronti del segretario provinciale di Forza Nuova a Palermo. E’ il frutto delle indagini avviate dalla Polizia di Stato che hanno consentito di ricostruire le fasi dell’aggressione e di individuarne gli autori. Oggi alcuni attivisti dell'”antagonismo di sinistra” erano stati condotti in questura dopo numerose perquisizioni che hanno interessato diversi centri sociali.

L’ANSA scrive che si tratta di Giovanni Mancuso, 27 anni, e Carlo Codraro, 25 anni. I due sono stati individuati grazie alle videocamere presenti nella zona dell’aggressione. Ulteriori indagini sono in corso per consolidare il quadro accusatorio e per giungere all’identificazione degli ultimi due componenti del commando.