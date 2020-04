Il proprietario del Papeete vuole scendere in piazza contro il governo

Vi ricordate di Massimo Casanova? Il padrone del Papeete Beach in cui Salvini ha scatenato la famosa crisi del Papeete è diventato candidato ed europarlamentare della Lega e aveva anche una mezza idea di diventare il governatore della Puglia. Oggi è però sulle barricate, critica il Capitano perché troppo molle nell’iniziativa politica e vuole scendere in piazza contro il governo. Racconta il Fatto Quotidiano:

Il proprietario del Papeete Beach è pronto a guidare la rivolta dei balneari. Di più: è pronto a guidare la rivoluzione tout court contro la dittatura Conte. “Io sarei per andare in piazza”,ha detto il romagnolo ruspante. Sorpassando a destra anche il Capitano: “Salvini continua a fare proposte, è un leader e deve fare così, ma io sono anche imprenditore, io, dopo il 3 maggio, sarei per andare in piazza, per dare uno scossone. In molti mi chiedono un segnale, noi non ce la facciamo più”.

La colpa, chiaramente, non è del virus che ha messo in ginocchio l’economia mondiale, ma del governo Conte: “Ha messo in capo una politica di austerità che ci sta distruggendo”. Casanova è un fiume in piena: “Dobbiamo pretendere risposte. Se non ascoltano le imprese siamo finiti, ci dobbiamo ribellare a questa situazione, a costo di andare a occupare il Parlamento”. La rivoluzione non è un happy hour, ma state attenti alla ferocia di Mr. Papeete.