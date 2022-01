Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a una conferenza di no vax e no pass

Alla tavola rotonda su “Pandemia, trasparenza e democrazia” prevista per domani pomeriggio e organizzata dal “Coordinamento 15 ottobre”, il gruppo di anti green pass in salsa no vax che si è aggregato intorno alle proteste di Trieste e alla figura di Stefano Puzzer, parteciperanno ospiti di un certo calibro, tra i quali il capogruppo in Senato della Lega Massimiliano Romeo. Ci sarà però Gianluigi Paragone di Italexit, che dopo il risultato imbarazzante alle elezioni per il Comune di Milano e l’appello rimasto inascoltato a Mattarella affinché non controfirmasse l’ultimo decreto anti Covid proverà a far sentire la sua voce. E ancora, da Fratelli d’Italia Lucio Malan, medaglia d’oro di complottismi e fake news rilanciate sui suoi social. Poi anche Alessandro Meluzzi, psichiatra reazionario e idolo dei no vax che arrivò a condividere le teorie assurde che parlavano di microchip installati nelle mascherine. Immancabile, ovviamente, Francesca Donato, europarlamentare eletta con la Lega poi fuggita dal partito dopo che questo aveva accettato collegialmente le prime misure di contenimento del virus del governo Draghi.

Il capogruppo della Lega Romeo in un mare di no vax

In mezzo a questo panel dall’indubbia affidabilità e scientificità ci sarà – come detto – anche Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato: anche lui risulta infatti tra i relatori, insieme al deputato Alberto Zolezzi del Movimento 5 Stelle, altro parlamentare dalle posizioni “controcorrente” in materia di pandemia. Tutti si riuniscono da oggi all’Hotel Capranichetta, accanto Montecitorio, in una due giorni che auspica “un cambio di rotta sulla strategia di gestione della pandemia grazie a quella parte di scienza che racconta il virus in modo quasi diametralmente opposto alla narrazione ufficiale”. Sorprende quindi la presenza di due esponenti di maggioranza in una marea di no vax e no pass. “Il pensiero unico imbavaglia la scienza”, diceva lo scorso 23 novembre Romeo, che però non ha mai assunto una posizione univoca sbilanciandosi come più volte fatto dal suo collega Claudio Borghi: possibile che da capo dei Senatori di uno dei principali partiti al governo vada a parlare ad un evento simile?