Il consigliere M5S e la carne “irrorata” dai supermercati

Massimiliano Quaresima è un consigliere del MoVimento 5 Stelle al XII Municipio di Roma famoso per aver pubblicato l’anno scorso un appello a “boicottare i farmaci e tutta la chimica” e ad usare l’omeopatia rivolgendosi ad omeopati e alle medicine naturali. Non solo: il consigliere, con un diploma di ragioniere e perito commerciale ma tanti altri titoli come il master in medicine naturali conseguito a Tor Vergata, è anche un alfiere della lotta ai vaccini e alle scie chimiche. Proprio per questo ieri ha voluto dispensare dall’alto della sua conoscenza su Facebook una “notizia” che ha “avuto da una persona che lavorava con Cremonini anni fa, e ultimamente da un trasportatore della Coop”: ovvero che i supermercati “quando la carne sta per scadere la riportano indietro e la rimescolano con un po’ di quella fresca, la passano dentro un macchinario che la irrora di sostanze chimiche cancerogene per ridare l’effetto rosso di freschezza”.

Ovviamente stiamo parlando di un eletto (nel MoVimento 5 Stelle al XII Municipio di Roma) e quindi per ciò stesso fededegno. D’altro canto che la classe politica a 5 Stelle sia di altissimo livello lo dimostrano i fatti sulla luna. Accade però che ci sia chi, con nome e cognome (mentre la “denunzia” del Quaresima è stranamente anonima) sostiene che quanto affermato dal consigliere sia una… sciocchezza.

Ma di fronte alle obiezioni il Quaresima non si scompone e ribatte: “Se queste informazioni hanno sollevato il suo vespaio qualche dubbio in più comincio ad averlo. Forse ho toccato un tasto dolente”. Chissà se Cremonini e Coop sono d’accordo.