Marione non è candidato alle parlamentarie M5S

Mario Improta in arte Marione, vignettista caro al MoVimento 5 Stelle, non è candidato alle Parlamentarie. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter scrivendo “Non risulto tra i candidati, per cui non potrete votarmi. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo, mi spiace“. E poi ha aggiunto, con un’onestà intellettuale mirabile, a chi si lamentava per la decisione dei grillini: “Ho accettato le regole, ed è giusto che le regole valgano sempre! Non è che se toccano me allora non va bene! Così come quando è stata esclusa una Cassimatis o altri, io l’ho accettato”.

Il nome di Marione fa parte di una lunga fila di nominativi che per motivi non ancora chiariti né comunicati agli interessati è stato fatto fuori prima della competizione delle parlamentarie. Di lui si era spesso parlato anche dopo l’intervista a Repubblica in cui parlava di alcuni suoi presunti tweet.