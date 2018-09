M5S, il triplo incarico di Bugani

Ieri la pubblicazione dei compensi dei collaboratori degli staff di Conte, Salvini e Di Maio ha movimentato la giornata del MoVimento 5 Stelle. Sulla graticola non c’è certo Rocco Casalino, sul cui stipendio come capo dell’ufficio stampa di Conte nessuno tira fuori un fiato (primum vivere, deinde filosofari), bensì Max Bugani, accusato di avere un triplo incarico. Del nervosismo dei grillini parla oggi La Stampa in un articolo a firma di Nicola Lillo e Ilario Lombardo:

L’Associazione Rousseau – anello di congiunzione della Casaleggio Associati e del M5S – ha due dei suoi tre uomini del board dentro al palazzo del governo. Ci fosse anche Davide Casaleggio, ci sarebbero proprio tutti al fianco di Di Maio. Di Pietro Dettori si sapeva: assunto con l’incarico di «Responsabile della comunicazione, social ed eventi» a oltre 130 mila euro di stipendio (comprese le indennità). L’altro casaleggino è proprio Bugani che porta a casa, tra trattamento economico e indennità, circa 80 mila euro, un po’ meno di Dario De Falco, l’amico di infanzia di Di Maio, che lo ha seguito da Pomigliano a Roma per 100 mila euro lordi l’anno (a proposito di amici, anche il non eletto Bruno Marton ha un ruolo al fianco del sottosegretario e compagno di lunga militanza Vito Crimi, per 73 mila euro).

De Falco e Bugani sono entrambi consiglieri comunali nel pieno del loro mandato, un compito sacro per il grillino di una volta, che puntava il dito contro chi invece sommava gli incarichi e usava la politica come un moltiplicatore economico. E infatti la cosa non è passata inosservata: