Luca Sacchi sapeva dei 70mila euro nello zaino di Anastasia Kylemnyk?

Settantamila euro nello zaino, 15 chilogrammi di marijuana da acquistare e una pistola che non si trova. Il giorno dopo l’ordinanza che ha portato in carcere Giovanni Princi e a una misura cautelare per Anastasia Kylemnik il velo sull’omicidio di Luca Sacchi è finalmente strappato grazie alla comparsa in scena di Marcello De Propris, l’uomo che avrebbe dovuto fornire lo stupefacente a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino e che alla fine ha dato ai due la pistola che ha ucciso il personal trainer.

E adesso è anche chiaro che, come aveva detto il capo della polizia Franco Gabrielli, la storia dell’omicidio al John Cabot Pub dell’Appio Latino non era quella raccontata all’inizio. Il Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Alessia Marani che la coppia Luca-Anastasia faceva parte della partita:

Per il gip «i giovani apparivano inseriti, nel mondo degli stupefacenti» e il «Princi per primo aveva coinvolto Kylemnyk». Non un gruppo di periferia, non ragazzi che vivono situazioni di disagio o abbandono in quartieri difficili. Hanno studiato tutti, hanno tutti buone famiglie, ma con «un’attrazione malata per il mondo della malavita».

«Trattandosi di giovani estranei a malavitosi – scrive il gip – per storia familiare e personale, e comunque non dediti al consumo personale (l’autopsia del Sacchi lo esclude per lui), la spiegazione non può che essere la prospettiva di facile arricchimento, senza escludere l’attrazione malata per il mondo della malavita, attrazione riscontrata in altre indagini nei confronti della criminalità organizzata alla quale si erano uniti giovani insospettabili, in quanto appartenenti a ben altri contesti sociali».