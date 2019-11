Anastasia Kylemnyk è indagata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La 25enne di nazionalità ucraina che era nei dintorni quando il fidanzato Luca Sacchi è stato ucciso da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino ha raccontato alla polizia che nello zaino di sua proprietà che era stato portato via dai due killer c’erano pochi soldi, ma la storia della compravendita di stupefacenti emersa già con l’ordinanza di custodia cautelare per i due l’aveva sbugiardata. Ora arriva l’indagine, anticipata da Giallo e Libero e confermata oggi dal Messaggero.

Anastasia Kylemnyk indagata per droga

La sera dell’aggressione la Kylemnyk venne condotta negli uffici del Nucleo investigativo dei carabinieri di via In Selci dove raccontò di esser rimasta vittima, insieme al compagno, di una rapina. Precisò, inoltre, che nello zainetto aveva pochi soldi e che la droga non c’entrava nulla. La sua deposizione era stata ritenuta inattendibile anche a fronte di quanto emerso a poche ore dalla morte del personal trainer. Con l’arresto di Del Grosso e Pirino gli inquirenti avevano fatto luce su una trattativa per l’acquisto di una partita di droga.

I due, da quanto emerge dalle carte dell’inchiesta,avrebbero dovuto sincerarsi che il gruppo composto da Luca Sacchi, Anastasia e Giovanni Princi, amico d’infanzia del personal trainer, avesse avuto il denaro sufficiente per acquistare la partita che Del Grosso avrebbe dovuto piazzare. Stando a quanto affermato da Rispoli la ragazza «aveva lasciato uno zaino che lui stesso aveva constatato contenere soldi, divisi in due mazzette da 20 e da 50 euro. Accertata la presenza del denaro – aveva aggiunto – la ragazza aveva ripreso lo zaino». La ragazza in questione è Anastasia. Dunque, lei avrebbe preso parte in qualche modo a quel traffico illecito. Da qui l’iscrizione per detenzione ai fini di spaccio. Ma non è soltanto su di lei che si concentra l’attenzione dei magistrati. Anche la figura e la posizione di Princi dovrà essere chiarita. Il ragazzo, come ricostruito da alcuni amici della vittima, con Sacchi agonizzante al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni si sarebbe preoccupato di spostare l’auto – una Citroen C1 – di Anastasia parcheggiata nei pressi del pub.

