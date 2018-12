Lil Pump: il sosia di Di Maio arrestato

Lil Pump, che secondo l’autorevole parere di Fedez è il sosia di Luigi Di Maio, dovrà attendere prima del duetto con il ministro con il cantante milanese alla console: è stato arrestato in Danimarca martedì dopo aver litigato con alcuni poliziotti e ha dovuto far saltare un concerto nel paese. Secondo TMZ che ha dato per primo la notizia Pump e la sua crew sono stati fermati a Copenhagen: il rapper ha iniziato un live stream su Instagram in cui ha deriso gli agenti di polizia alle sue spalle. La polizia ha visto il video e lo ha fermato insieme al suo staff.

A notare la straordinaria somiglianza tra i due era stato Fedez su Twitter. Il social media manager di Giggetto l’aveva presa bene e su Twitter aveva ritwittato il rapper italiano, mentre su Instagram aveva accettato la proposta di un duetto tra Di Maio e Lil Pump con lo stesso Fedez alla console. Ora il duetto dovrà essere rimandato. Oppure fatto nelle galere danesi. La qual cosa, alla fin fine, sarebbe un bel vedere. La Danimarca è tra l’altro il paese che vuole confinare i migranti in attesa di espulsione o sospettati di aver commesso reati in una sua isola disabitata: Lil Pump rischia di fare la stessa fine?