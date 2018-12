Dal 2021 saranno trasferiti sull’isola di Lindholm tutti quei migranti respinti, condannati all’espulsione, quelli che non hanno ottenuto l’asilo, oltre a quanti sospettati o accusati di un reato. Questa è il provvedimento per ora solo proposto dal ministro delle Finanze Kristian Jensen ma che ha ottenuto il plauso dell’estrema destra e della ministra per l’integrazione (!) Inger Støjberg, che ha applaudito pubblicamente su Facebook il progetto.

L’isola dove la Danimarca vuole confinare i migranti da espellere

Situata a un centinaio di chilometri a sud della capitale Copenaghen, l’isola è un pezzetto di terra di sette ettari nel golfo di Stege. Dal 1926 ospitava l’Istituto veterinario di ricerca sui virus. Il nuovo centro, con una capienza di 125 persone, sarà sottoposto alla sorveglianza permanente delle forze di polizia. “Una nave consentirà loro di fare avanti indietro dall’isola ma non saràsempre in servizio cosi’ i delinquenti saranno costretti a rimanere nel centro di notte e potremmo sorvegliarli meglio” ha precisato il ministro delle Finanze Jensen.

Dal 2016 i migranti respinti e quelli dalla situazione giudiziaria compromessa vengono trasferiti dalla capitale al centro di Krshovedgard, nel comune di Bording, provincia del Jutland, dove i residenti si lamentano per la crescente insicurezza. Il provvedimento è stato negoziato nell’ambito dell’accordo di bilancio tra l’esecutivo e il suo alleato parlamentare – il Partito popolare danese (Dansk Folkeparti, DF), formazione populista anti-immigrazione ed euro-scettica. L’obiettivo è quello di operare un’ulteriore stretta sulla politica di accoglienza già molto restrittiva, in vista delle elezioni legislative in agenda per giugno.

Il cartone animato sull’isola di Lindholm

Su Twitter, il profilo ufficiale del Df ha pubblicato un cartoon che raffigura un uomo dalla pelle scura scaricato da un traghetto su un’isola deserta. Il testo: “Espulsi, i criminali stranieri non hanno motivo di rimanere in Danimarca. Fino a quando non riusciremo a liberarcene, li trasferiremo sull’isola di Lindholm. Saranno obbligati a rimanere nel nuovo centro di espulsione durante la notte e ci sarà la polizia tutto il giorno. Grande!”.