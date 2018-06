La lettera di George Soros alla UE sull’Italia

Il Corriere della Sera pubblica oggi un intervento di George Soros in forma di lettera scritta all’Unione Europea per parlare dell’Italia. Soros, tirato in causa spesso dai complottisti d’Italia (l’ultima volta si favoleggiava di un suo intervento per il governo PD-M5S), parla, come in altre occasioni, di Unione Europea da salvare e mette anche il dito nella piaga di Orbàn, elogiato da Salvini e Meloni a sproposito visto che la sua politica sui migranti danneggia l’Italia:

In realtà, i migranti impongono un onere finanziario solo finché non sono integrati. A lungo andare contribuiscono al Paese per molto più del costo iniziale di integrarli. Per questo mi chiedo fino a quando incitare la gente contro gli stranieri resterà un modo di vincere le elezioni. Alla fine gli elettori capiranno che politici senza scrupoli la vogliono ingannare. Per esempio il premier ungherese Viktor Orbán, l’amico di Salvini, danneggia direttamente gli interessi italiani rifiutandosi di accettare rifugiati. Riformare il Regolamento di Dublino sarà lungo e faticoso. Per influenzare costruttivamente le prossime elezioni italiane la Ue deve prendere un impegno fermo nel vertice di giugno a compensare l’Italia anche prima. Ciò richiede che il presidente Macron e la cancelliera Merkel convincano i dissenzienti ad adeguarsi.

La Ue è di fronte a un gran numero di problemi, ma l’Italia è diventato il più pressante perché minaccia i valori alla base della Ue. La disintegrazione dell’Europa non è più solo una figura retorica; è la dura realtà. In conclusione, l’Unione Europea è di fronte a un gran numero di minacce esterne e interne e ha poche possibilità di evitare la disintegrazione a meno che l’alleanza franco-tedesca tenga. Francia e Germania hanno molte questioni da risolvere, di cui la più importante è il futuro dell’area euro. La moneta unica ha molti problemi aperti e non bisogna permettere che questi distruggano l’Ue. Per risolverli, è importante riconoscerli. Coloro che danno addosso alla Ue non si rendono neanche conto di quanto perderebbero, se riuscissero nel loro intento.

Leggi sull’argomento: Chi è George Soros e perché fa paura alla ggente