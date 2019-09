La Lega annuncia lo sciopero in Parlamento contro una legge approvata dalla Lega

I capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari sono due tipi tutti d’un pezzo, che non hanno alcuna intenzione di soprassedere e quando minacciano poi mantengono. Per questo bisogna prenderli sul serio quando dicono che “la Lega non parteciperà a nessun lavoro d’aula e di commissione finché il governo non spiegherà questo scandalo e quest’ingiustizia sarà sanata”. A cosa si riferiscono? Ma al “reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni condannata per l’omicidio di Massimo D’Antona”, che per loro “è un insulto intollerabile per i parenti della vittima e per tutte le persone perbene”.

Ora quindi toccherà spiegare alla Lega che:

a) l’ex brigatista Saraceni percepisce il reddito di cittadinanza in virtù del fatto che la condanna per il reato che ha commesso risale a più di dieci anni fa: la sentenza definitiva della Saraceni risale infatti al 28 giugno 2007;

b) l’ex brigatista Saraceni percepisce il reddito di cittadinanza nonostante sia ai domiciliari perché secondo le regole non può ottenere il sostegno chi è sottoposto «a misure cautelari personali» prima della sentenza: non è questo il caso, visto che la Saraceni è già condannata;

Quando tutto questo sarà stato finalmente introiettato dalla coppia del goal Romeo-Molinari, toccherà, con le dovute cautele e avendo fatto bere a entrambi prima una camomilla, che queste regole sono state:

a) approvate dal governo Lega-M5S;

b) modificate dalla maggioranza Lega-M5S alla Camera nel marzo 2018 (il famoso “emendamento anti-clan Spada”);

E poi votate, sia alla Camera che al Senato, anche da da Molinari e Romeo oltre che da Lega e MoVimento 5 Stelle. Adesso che lo sanno, possono anche scioperare contro norme votate da loro.

